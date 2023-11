Tim Merlier overtuigd van gelijk en gaat stevig gesprek voeren met Evenepoel en Lefevere: "Doet pijn, ben het niet eens"

Er zullen nog wat gesprekken gevoerd moeten worden bij Soudal Quick-Step om Merlier, Evenepoel en Lefevere helemaal op dezelfde lijn te krijgen. Toch als het gaat over de Tour de France 2024.

Patrick Lefevere zou in zijn gedachten hebben om geen enkele sprinter mee te nemen, zodat de selectie volledig draait rond de klassementsambities van Remco Evenepoel. "Dat doet pijn. Ik ben het niet eens met die beslissing", spreekt Tim Merlier zich hierover uit bij de RTBF. "Vooral vanwege die moeilijke gravelrit."

Dat kan wel eens een hachelijk dagje worden. "Bert Van Lerberghe en ik hebben alle kwaliteiten in huis om Remco goed te beschermen, om hem te gidsen bij zijn plaatsing. Onze kopman heeft niet enkel klimmers om zich heen nodig."

© photonews

Merlier is zeker dat hij het bij het rechte eind heeft. "Ik blijf ervan overtuigd dat het een goed idee zou zijn om Bert en mij te selecteren om Remco te helpen de Tour te winnen. Ik wil nog altijd naar de Tour!" Wat zal Patrick Lefevere daarop zeggen? "Ik heb de intentie om een goed gesprek met hem te hebben. En misschien ook met Remco."

De snelle man van Soudal Quick-Step zal die gesprekken aanvatten met een duidelijke betrachting. "Ik wil hen uitleggen dat het mogelijk is om naar de Tour te gaan met een ploeg die gericht is op het algemeen klassement, maar ook in staat is om te winnen in de sprints!"