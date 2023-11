Manager van Intermarché-Circus-Wanty heeft tip voor 'oudjes' die nog geen ploeg hebben

We zitten half november en aardig wat renners hebben nog geen ploeg voor 2024. Al lijkt er wel een gouden raad te zijn. Heel wat renners zijn nog op zoek naar een ploeg voor volgend jaar.

Jelle Wallays (34), Jens Keukeleire (35) en Jens Debusschere (33) beslisten te stoppen met koersen, omdat ze niet meer aan een contract geraakten. Ook de 31-jarige Lawrence Naesen is nog op zoek naar een nieuwe ploeg.

“Het klopt dat de jeugd sneller de kans krijgt om prof te worden. De zoektocht naar toptalenten begint alsmaar vroeger”, zegt Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Circus-Wanty.

“Ook ons team is de voorbije jaren verjongd. Maar we hebben nog altijd 9 renners die ouder zijn dan 30 jaar. Als je jonge talenten wil opleiden, heb je gewoon ook ervaren renners nodig.”

De tendens om oudere renners niet meer aan te nemen zet zich in het hele peloton door, maar Visbeek heeft een gouden tip voor renners die nog geen ploeg hebben voor 2024.

“Ga bij een Belgisch, Nederlands, Frans of Duits continentaal team rijden. Die ploegen rijden een mooi programma. Als je in die koersen een uitslag blijft rijden, dan blijf je actueel. In maart of april kan er altijd een plekje vrijkomen bij profteams omdat ze kampen met langdurige geblesseerden.”