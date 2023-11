Nu al duidelijk? "Mathieu van der Poel zal die eer nooit of te nooit krijgen"

Mathieu van der Poel heeft een heel sterk 2023 achter de rug. Het is uitkijken of hij volgend jaar evenveel prijzen kan pakken.

Wielerfans hebben een prachtig 2023 te zien gekregen. Welke grote namen allemaal hun stempel hebben gedrukt op het wielerjaar, het was vaak genieten.

Bij één iets hadden velen toch wel hun bedenkingen en dat was de toekenning van de Velo d’Or. Dat Jonas Vingegaard die zou winnen, dat hadden velen niet gedacht.

Velen zouden hun geld ingezet hebben op Mathieu van der Poel, maar die prijs kreeg hij niet. “Ik kon me namelijk niet voorstellen dat als je op drie momenten in het jaar zó uitpakt én je jezelf tijdens de Tour de France volledig wegcijfert voor een ploegmaat, je de Velo d’Or níet zou winnen”, zegt Youri Ijnsen in de podcast van WielerFlits.

Want uiteindelijk pakte de Nederlander twee wereldtitels en won hij ook twee Monumenten. Het lijkt dan ook heel erg duidelijk wat je moet doen om de Vélo d’Or te winnen.

“Nu zei vader Adrie van der Poel het wel mooi in een bijzinnetje. Als je naar de erelijst kijkt, staan daar maar weinig renners op die de Tour niet hebben gewonnen. Een Franse wedstrijd, een Franse prijs…”, klinkt het.

De conclusie is dan ook dat Mathieu van der Poel nooit de Vélo d’Or zal winnen, omdat hij daarvoor de Tour de France moet winnen en dat zal nooit gebeuren.