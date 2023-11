Peter Sagan legt de vinger op de wonde en zegt waar het op staat over waarom zege in Sanremo hem steeds ontglipte

Talloze zeges heeft Peter Sagan behaald in zijn carrières. Daar zitten Monumenten bij, maar in Sanremo wist de Slovaak nooit te juichen. Ondanks een resem ereplaatsen in La Primavera.

Als er nu één koers was waar hij nagenoeg altijd dicht in de uitslag eindigde, is het Milaan-Sanremo. Tegelijkertijd is het de wedstrijd die hij om één of andere reden niet heeft kunnen winnen. Sagan kwam er tweemaal als tweede over de streep, in 2013 en 2017.

"In Milaan-Sanremo heb ik veel pech gehad", denkt de drievoudig wereldkampioen in de podcast The Move terug aan al zijn deelnames in het eerste Monument van het wielerjaar. "Ik heb Milaan-Sanremo vaak verloren door mijn koersstijl, denk ik."

Peter Sagan legt ook uit wat hij daarmee precies bedoelt. "Ik wilde meer een mooie show opvoeren dan écht voor de overwinning gaan."