Sven Nys doet bijzonder plan voor zoon Thibau in 2024 uit de doeken

Thibau Nys heeft in het veldrijden de nodige indruk gemaakt. Het is ook uitkijken wat hij in 2024 op de weg kan presteren.

De progressie die Thibau Nys maakt is ongelofelijk groot. Hij zet grote stappen, maar er is nog heel veel werk aan de winkel en dat betekent ook dat hij nog aardig veel fouten zal maken in de nabije toekomst.

“En daar is niets mis mee. We gaan samen op ontdekkingsreis en dan gaan we zien waar het schip gaat stranden. We proberen zoveel mogelijk deuren open te houden”, zegt vader Sven in een interview met Indeleiderstrui.

Ook op de weg zullen de komende jaren de ambities van Nys getoond worden. Bij Lidl-Trek hebben ze de nodige plannen met Thibau. Voor 2024 staat er zelfs een grote ronde op de agenda van Nys.

“Er is zeker de mogelijkheid om een grote ronde te rijden in 2024 en daar heeft hij ook interesse in”, gaat vader Sven verder. “Die knoop gaan we in december doorhakken, als zijn trainer en ik ook naar de stage gaan. Het meest logische is dan de Giro of de Vuelta en dan zullen we het wel zien.”

Het is uitkijken wat het best zal passen. “Als je de Giro doet, heb je beperkte tijd na het vorige cross-seizoen. Maar als je de Vuelta rijdt, heb je beperkte tijd naar het volgende cross-seizoen. We moeten afwegen wat het beste is. Het is ook de vraag of dat voor de volledige drie weken gaat zijn. Na wat hij in 2023 heeft laten zien, is de kans op een grote ronde wel groot.”