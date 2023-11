Sven Nys verdedigt drastische keuze van jarige Thibau Nys: "Het is verstandiger"

Thibau Nys zou dit weekend normaal gezien een dubbel weekend rijden, maar komt enkel zaterdag in actie in Niel. Vader Sven Nys verdedigt die keuze.

Na de offday van Thibau Nys op het EK in Pontchâteau opperde Thibau Nys al om het klassement in de Wereldbeker te laten varen. Hij voegt daad bij woord want Nys rijdt enkel zaterdag in Niel. Zondag laat hij Dendermonde links liggen.

Daardoor zal Nys, net als zijn ploegmaat Van der Haar, niet meedoen voor het eindklassement van de Wereldbeker. Ook in de Superprestige liet Nys al een manche schieten, waardoor hij enkel nog in de X2O Badkamers Trofee meedoet.

Thibau Nys jarig

Vader Sven Nys verdedigt de keuze om Dendermonde over te slaan. "Het is verstandiger hem wat rust te laten inbouwen na het EK, maar wel met de nodige training", zegt hij bij Sporza. Vooral de combinatie van Maasmechelen, de Koppenbergcross en het EK, drie crossen op 7 dagen, was zwaar.

Thibau Nys rijdt zondag dus niet in Dendermonde en viert zijn zijn 21ste verjaardag. Maar stilzitten gaat hij allerminst doen. "Ik zal die verjaardag vieren met een stevige ochtendtraining", zei Thibau Nys. Van uitslapen zal dus geen sprake zijn.