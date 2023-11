Sven Nys vreest voor Lars van der Haar na akelig moment in Superprestige Niel

Net als zijn ploegmaat Thibau Nys kende Lars van der Haar geen te beste dag in Niel. De Nederlandse kampioen gaf uiteindelijk ook op.

Van der Haar was vooraf al geen fan van het parcours, iets wat Sven Nys vooraf al niet zag goedkomen. Doordat Van der Haar het voor de cross al een beetje opgaf, was de Nederlandse kampioen voor de start al wat verloren.

Tijdens de cross liep het ook mis voor Van der Haar, al was dat niet op een gevaarlijk stuk. De Nederlandse kampioen trok zijn sleutelbeen uit de kom toen hij zijn fiets op hief. Van der Haar duwde met behulp van zijn fiets zijn sleutelbeen ook weer in de kom.

Pijnlijke weken

Sven Nys had het al eerder gezien bij Van der Haar. "Het was wel weer al een tijdje geleden. Hij gaat wellicht weer een aantal moeilijke weken tegemoet, want het blijft natuurlijk wel uit de kom geweest", zei Nys bij Play Sports.

"Hij doet eigenlijk geen rare beweging. Het gebeurt waarschijnlijk al met het opheffen van zijn fiets. Het is moeilijk te verklaren. Hij gaat zondag in Dendermonde wellicht wel kunnen starten, maar het blijft pijnlijk", zegt Nys nog.