Nederlandse ex-veldrijdster zet Sven Nys op zijn plaats over 'verkochte' cross van Niel 2009

Deze week dook een opvallend verhaal op over de verkochte cross van Niel in 2009. Sven Nys reageerde op de bekentenis van Niels Albert.

Niels Albert deed deze week een bekentenis over het feit dat hij in de cross van Niel 2009 een afspraak maakte met Sven Nys om de koek te verdelen. Nys won de cross, Albert werd tweede. Bij Play Sports reageerde Nys zelf ook al.

De Nederlandse ex-veldrijdster Sophie de Boer reageerde. "Ik moet er wel om lachen. In de Nederlandse politiek zeggen ze: 'Ik heb er geen actieve herinnering aan'", iets wat de Nederlandse premier Mark Rutte enkele keren als uitleg gebruikte. Een politiek correct antwoord van Nys.

Andere tijden

Maar De Boer was wel verbaasd over het feit dat er effectief wel crossen verkocht werden. "Maar aan de andere kant ook weer niet. Al zou het me wel oprecht verbazen als zoiets vandaag de dag nog zou gebeuren."

Maar Sven Nys benadrukte nog dat het toen ook andere tijden waren. Albert zei ook dat het tijdens zijn carrière maar zo'n drie keer was voorgekomen dat er afspraken werden gemaakt.