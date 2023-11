Pim Ronhaar komt nog eens kristalhelder terug op 'EK-relletje' met van der Haar: "Burger en frietje"

De Nederlandse ploegmaats Lars van der Haar en Pim Ronhaar streden op het EK voor plek drie. Ronhaar werd uiteindelijk vierde, maar hoopte toch op meer. Achteraf was er wel een en ander te doen over die zaak.

Pim Ronhaar had onderweg veel werk opgeknapt voor Van der Haar, die twee keer viel, en had gehoopt dat hij de derde plaats cadeau kon krijgen. "Ik hoopte dat Lars me de derde plek zou gunnen", zei Ronhaar toen. Van der Haar prikte meteen terug: "Dan had hij me maar moeten lossen."

Wie had gedacht dat beide ploegmaats en landgenoten deze week kribbig zouden hebben gelopen op elkaar? Die komen nu bedrogen uit. En in de cross in Dendermonde was duidelijk dat beide renners goed overeenkomen. Van der Haar pakte uit met goed afstoppingswerk en hielp zo Ronhaar zijn kloof uitdiepen.

© photonews

"Deze zege betekent heel veel voor mij. Ik voelde me slecht na de Koppenberg, waar ik op vijf minuten eindigde. Ik heb me snel mentaal kunnen herpakken door continu positief te blijven. Ik ben jong, de rest komt dan wel als je positief blijft", aldus Ronhaar na zijn zege in Dendermonde bij Sporza.

Om vervolgens terug te komen op het 'relletje' van na het EK: "Na het EK hebben we een burger gegeten en een biertje gedronken. Lars is mijn beste vriend, ik heb geen enkel probleem met hem en vannacht hebben we ook weer samen geslapen. Begin december ga ik samen met hem ook op stage."