Jumbo-Visma valt uit de lucht over Wout van Aert en co: "Wie verzint dit?"

De selectie van de Giro van Jumbo-Visma, met Wout van Aert, doet al stevig de ronde. Maar bij Jumbo-Visma zelf weten ze van niets.

Door het vertrek van Primoz Roglic bij Jumbo-Visma heeft Jumbo-Visma nu een kopman minder die voor een klassement kan rijden. Vooral voor de Giro lijkt dat een probleem te worden. Merijn Zeeman verklaarde in de podcast Open Vizier dat er vooral ingezet zou worden op jonge renners.

Dat zette heel wat mensen aan om al lijstjes te publiceren over een vermoedelijke ploeg van Jumbo-Visma voor de Giro. Die zou onder meer bestaan uit Attila Valter, Thomas Gloag, Matteo Jorgenson, Ben Tulett, Johannes Staune-Mitte en Per Strand Hagenes.

Ook Wout van Aert wordt al enkele weken gelinkt aan een deelname aan de Giro. Zo zou Van Aert niet deelnemen aan de Tour en zich optimaal kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen. Het blijven wel geruchten.

Nog niets beslist

Merijn Zeeman reageerde klaar en duidelijk bij GCN. "We zijn nog aan het brainstormen en ik weet niet wie dit verzint. Er ligt nog niets vast. Er is nog geen selectie. Het is een heel lang proces. Tot we alles met alle coaches en alle renners hebben bespreken, ligt alles op tafel."