Opnieuw doping in het peloton? Dopingdokter gelinkt aan wielerploeg

De Spaanse ploeg Caja Rural zit in zwaar weer. De ploeg wordt genoemd in een dopingzaak rond de bekende dokter Maynar.

Uit een gelekt document van de Spaanse Guardia Civil zou de Spaanse ploeg Caja Rural, dat dit jaar de Vuelta reed, genoemd worden in een dopingzaak. Er zouden onder meer WhatsApp-berichten onderschept zijn die gelinkt kunnen worden aan de Spaanse dopingdokter Maynar.

Dat is dezelfde dokter die gelinkt wordt aan de Colombiaan Miguel Angel Lopez. In juli van dit jaar werd de Colombiaan ook geschorst door de UCI voor het gebruik en bezit van een verboden substantie in de weken voorafgaand aan de Giro van 2022.

Safehouse in het Baskenland

Een van de WhatsApp-berichten die onderschept geweest zou zijn was. "Breng de renners binnen zonder dat de dokter erachter komt en wij doen het werk." Het zou onder meer gaan om Venezolaan Olruis Aular, die in de Vuelta nog tweede werd in de zevende etappe.

Het contact zou verlopen zijn via wielermanager Juanma Hernandez, hij zou de renners in contact gebracht hebben met dokter Maynar. In een safehouse in het Baskenland zouden de renners tegen betaling behandeld zijn door Maynar met verboden middelen.

Caja Rural zou stappen ondernemen tegen degene die het document heeft uitgelekt en stelt ook dat er niets van waar is. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.