Crossprogramma Van Aert nu echt bekend! Wout legt uit waarom het zo kort is, hij begint wel vroeger dan Van der Poel

Er is al heel wat gespeculeerd over het crossprogramma van Wout van Aert, maar nu is bekend! Van Aert zelf deelt met de wereld hoe zijn winter er zal uitzien op de site van Jumbo-Visma.

Het veldritprogramma van Wout van Aert bestaat uit acht veldritten die hij zeker gaat rijden en twee waar hij onder voorbehoud present tekent. In Essen (09/12), Mol (22/12), Antwerpen (23/12), Gavere (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Hulst (30/12), Baal (01/01) en Koksijde (04/01) mogen ze hem zeker verwachten.

WOUT VAN AERT MAAKT BEWUSTE KEUZE

De crossen onder voorbehoud zijn die in Zonhoven (07/01) en Benidorm (21/01). In elk geval is het een korter veldritseizoen als anders voor Van Aert. "Het is een bewuste keuze om een korter programma te rijden", maakt onze 29-jarige landgenoot duidelijk. Het BK en het WK lijkt dus ook niet in zijn schema te passen.

"Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar. Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers. Daarom rijd ik met pijn in het hart een beperkter programma", is de verklaring van Van Aert.