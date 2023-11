Even prioriteit? Na de kritiek van de UCI gaat Thibau Nys steeds verder in schrappen van crossen, plan is duidelijk van opzet

Thibau Nys sloeg afgelopen weekend de Wereldbeker van Dendermonde over, tot ongenoegen van de UCI. Maar ondertussen lijkt het plan voor de komende weken en maanden steeds duidelijker te worden. En dan gaat er nog flink geschrapt worden.

Na zijn offday op het EK veldrijden in Pontchâteau besliste Thibau Nys om zijn programma aan te passen. De Wereldbeker in Dendermonde werd geschrapt, maar de komende weken zal er nog veel meer sneuvelen.

Zoals geweten gaat hij niet van start in de Superprestige van Merksplas en ook de Urban Cross in Kortrijk zou worden geschrapt. Daardoor geeft Nys de komende twee weken even wél de voorkeur aan de Wereldbeker, in Troyes en Dublin.

Voorzichtig omspringen

Begin december krijgt Flamanville ook mogelijk de voorkeur op Boom, door een stage in Calpe gaat de jonge Nys ook een volledig weekend missen (9-10 of 16-17 december). En Sven Nys liet ondertussen weten dat ook het eindejaarsprogramma zal worden aangepast.

Er wordt gemikt op één cross op twee, of misschien zelfs maar één cross op drie. "Voorlopig liggen enkel Diegem (SP, 28/12) en Baal (X2O, 1/1) vast. We springen voorzichtig met hem om en laten hem niet over de limiet gaan. Want we willen niet dat hij er in de kampioenschappen volledig doorzakt", aldus Nys in Het Laatste Nieuws.