Val concurrent Wout van Aert die schok was voor wielerwereld leidt tot verbazingwekkende uitspraak: "Ik ben quasi blind"

Op 20 september werd Wout van Aert derde op het EK tijdrijden. De val van één van zijn concurrenten voor de medailles was toen hét nieuws van de dag.

De gevolgen waren haast niet om aan te zien: er waren bloedsporen over heel zijn lichaam bij Stefan Küng en zijn helm was gebroken. Als bij wonder bereikte de Zwitser toch nog de aankomst. Inmiddels is onder de loep genomen wat er allemaal fout is gelopen.

Küng legt bij SRF uit dat hij door zijn positie wel heel erg vertrouwt op de instructies vanuit de wagen. "Ik ben quasi blind, ik zie maar een paar meter ver", zegt Küng over zijn ervaring tijdens tijdritten. Dan is het zowat een mirakel dat er niet eerder erge valpartijen gebeurd zijn.

STEFAN KÜNG IS TROUWRING KWIJT

"We hebben nog eens naar de begeleiding gekeken. Het is allemaal heel snel gegaan, ik leg 50 meter af in een paar seconden", kunnen er verder weinig concrete zaken uit geconcludeerd worden. Wel zit Küng met iets verveeld. "Mijn trouwring is weg. Toen het gips in St. Gallen verwijderd werd, zat de trouwring niet meer om mijn vinger."