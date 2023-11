🎥 Stevige belofte Mathieu van der Poel na hereniging met Average Rob: "Maar wanneer? Het moet in schema passen"

De hereniging tussen Mathieu van der Poel en Average Rob, daar zaten we nu al een tijd op te wachten. Van der Poel leerde de YouTuber eerder al hoe aan veldrijden te doen en nu was het mountainbiken aan de beurt.

De sfeer zat al van in het begin goed. "We hadden eigenlijk Tom Pidcock gevraagd, maar die zei: 'Neen, bedankt'", aldus Average Rob. Waarna Van der Poel aan de slag ging met Average Rob en Arno the Kid om hen enige mountainbikeskills bij te brengen.

Na afloop was het alweer plannen maken. "Wat gaan we nu nog doen? Mijn sporten liggen achter de rug. Je hebt het wegwielrennen met Remco Evenepoel al gedaan", merkt Mathieu van der Poel op. Uiteindelijk kwamen ze tot een akkoord: als de video 42 000 likes haalt, gaat Van der Poel een volledige Ironman afleggen.

Dat kan er ook nog wel bij in zijn programma van tal van belangrijke wielerafspraken. Van der Poel in een Ironman, het komt dus voor mekaar. "Maar wanneer? Het moet in mijn schema passen", maakt de Nederlander de bedenking. Het zal vooral van zijn eigen agenda afhangen.