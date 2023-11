Opinie Doorbreken van stilzwijgen van Van Aert en Van der Poel kan losgebarsten discussie nog heel andere dynamiek geven

Voorlopig hullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich nog in stilzwijgen over dé discussie die momenteel de veldritwereld in de ban houdt. Het gaat over of veldrijders voortaan nog hun eigen programma mogen samenstellen.

Een vanzelfsprekend en verworven recht is door het interview van David Lappartient op losse schoreven komen te staan. Dat crossers Wereldbekermanches overslaan om aan andere wedstrijden deel te nemen, is een doorn in het oog van de UCI. Dat geeft de grooste internationale wielerinstantie nog niet het recht om zijn wil op te leggen. Vanuit de veldritwereld werd verbijsterd gereageerd: dat de UCI renners zou uitsluiten van het WK slaat nergens op, klonk het in koor. Het WK zou aan waarde verliezen als grote namen een verbod op startrecht krijgen en kleinere ploegen claimen dan weer dat zij in de kou blijven staan terwijl alle aandacht naar de toppers gaat. VAN AERT EN VAN DER POEL KUNNEN VERSCHIL MAKEN Toch kan het een verschil maken als dé grootste namen uit de cross zich duidelijk uitspreken. Hoewel ze dit seizoen nog geen enkele veldrit op hun teller hebben, blijven dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Het is logisch dat zij nog niet reageerden, want momenteel genieten ze nog van een welverdiende vakantie. Al had Van Aert bij het aankondigen van zijn programma en het feit dat hij niet naar het WK trekt, ook wel fijntjes kunnen vermelden dat hij Lappartient zo een keuze bespaart. Wellicht is het verstandig om de zaak niet op de spits te drijven, op een moment dat alles zo gevoelig en delicaat ligt. UCI VS WERELDSTERREN Toch zal er een moment komen dat Van Aert en Van der Poel hun mening kenbaar maken en dat wordt een moment van impact. De UCI wil heus niet het imago krijgen van een organisatie die de grootste wereldsterren, die met hun spectaculaire koerswijze het wielrennen al zoveel gegeven hebben, de hele tijd ligt tegen te werken.