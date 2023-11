José De Cauwer stevig onder de indruk van Belg: "Dan heb je het begrepen"

Heel wat Belgen hebben in 2023 een mooie prestaties geleverd op de weg. Onder meer Cian Uijtdebroeks was daar bij.

Cian Uijtdebroeks deed het uitstekend dit jaar met een negende plaats in de Ronde van Catalonië, de zesde plaats in de Ronde van Romandië, de zevende plaats in de Ronde van Zwitserland en een achtste plaats in de Vuelta.

Uijtdebroeks (20) is een van de grootste Belgische talenten wat het rondewerk betreft naast Remco Evenepoel. Ook José De Cauwer is fan. "Ik ben normaal gezien geen fan van renners die zo snel prof worden, maar Uijtdebroeks pakt het slim aan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ronde van Catalonië

De Cauwer feliciteerde Uijtdebroeks na zijn negende plaats in de Ronde van Catalonië in eind maart. "Goed dat je van de eerste dag mee was, anders kom je in een knechtenrol", zei De Cauwer toen.

Uijtdebroeks antwoordde toen dat hij dat al op voorhand wist, omdat hij niet in de knechtenrol terecht wilde komen. En zo kon Uijtdebroeks net achter zijn ploegmaat Jai Hindley eindigen in het klassement. "Dan heb je het begrepen", stelde De Cauwer nog.