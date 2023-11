Manager is heel duidelijk over Wout van Aert: "Dát nooit"

Wout van Aert heeft dit jaar voor een beperkt crossprogramma gekozen. Zijn manager Jef Van den Bosch stelt dat het financiële aspect daar geen rol in heeft gespeeld.

Met slechts acht en misschien tien crossen rijdt Wout van Aert straks een beperkt aantal veldritten. Hij wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op zijn nieuwe seizoen op de weg, waar de Giro wellicht een van zijn grote doelen wordt.

Van Aert komt dus maar een paar keer aan de start dit seizoen en dat zou enkele organisatoren ertoe kunnen aanzetten om met extra geld over de brug te komen om Van Aert toch aan de start te krijgen. Maar daar is geen sprake van.

Sportieve primeert

Dat benadrukt toch zijn manager Jef Van den Bosch. "We maken altijd een puur sportieve overweging, nooit een financiële", zegt hij bij Wielerflits. "We kijken alleen naar het sportieve aspect en wat het beste is voor Wout."

Van Aert maakt zijn programma met zijn trainer en zijn ploeg, in functie van wat er nog allemaal zal komen. "Ze maken een beeld van de grote doelen en van daaruit vertrekken ze om de puzzel te maken. Met dat plan in het achterhoofd, ga ik dan in gesprek met alle organisatoren", zegt Van den Bosch nog.