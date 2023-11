Mathieu van der Poel verliest opvallende weddenschap en zit met een probleem

Mathieu van der Poel duikt over een maand weer het veld in. Ondertussen maakte hij nog wat tijd voor YouTuber Average Rob.

Mathieu van der Poel duikt op 22 december opnieuw het veld in in Mol. Daarna rijdt hij nog twaalf crossen, met als afsluiter het WK veldrijden in Tabor. Daar werd Van der Poel in 2015 op zijn 19de voor het eerst wereldkampioen.

Tijdens zijn voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen maakte Van der Poel nog wat tijd om YouTuber Average Rob te leren mountainbiken. Eerder leerde Van der Poel hem al veldrijden, Remco Evenepoel leerde Average Rob wegwielrennen.

Weddenschap

Op het einde van de mountainbike-video sloot Mathieu van der Poel wel nog een opvallende weddenschap af. Als de video 42.000 likes haalde, zou Mathieu van der Poel namelijk deelnemen aan een volledige Ironman.

Een dag later heeft de video al 54.000 likes gehaald en dus zal Van der Poel ook een Ironman moeten doen. "Maar wanneer?", zei Van der Poel. "Het moet in mijn schema passen." Met het veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken heeft de Nederlander een bijzonder druk programma.