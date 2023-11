Niet de lengte van zijn programma maar iets anders maakt duidelijk dat Wout van Aert keuze van het verstand maakt

Geen keuze van het hart, wel van het verstand. Dat moet wel, gezien het plezier dat Wout van Aert beleeft op de cross. Het is de uitleg die hij gaf waarom hij voor zo'n kort veldritprogramma kiest, maar uit een andere zaak blijkt het misschien nog wel meer.

Naast de lengte van zijn programma zegt het ook veel welke crossen Wout van Aert gaat rijden. Of nog meer: welke hij niet gaat rijden. Op zaterdag 16 december gaat de veldrit in 'zijn' Herentals door. Een thuiscross, die sla je niet zomaar over. Wout van Aert ziet er zich nu wél door genoodzaakt.

En wat dan met de Azencross in Loenhout? In het verleden gebruikte hij die al eens om zijn veldritseizoen aan te vatten. Zelf met de fiets naar het parcours rijden is Van Aert ook niet vreemd. Het ligt op dertig kilometer van zijn woonplaats, ook daar wordt hij meestal aangemoedigd door een grote horde fans.

VAN AERT SKIPT HERENTALS EN LOENHOUT

Maar neen, geen Wout van Aert in Loenhout dit seizoen. Uit dit soort beslissingen blijkt dat zijn programma heel erg rationeel is samengesteld en eigenlijk volledig in het teken staat van de weg. Zelfs de cross van Zonhoven - wat moet het kicken zijn om met een massa langs die kant naar beneden te duiken - is nog een vraagteken.

Het emotionele heeft werkelijk geen enkele rol gespeeld in het samenstellen van dit schema. Zelfs geen heel klein beetje. Dat heeft Van Aert echt volledig aan de kant moeten schuiven. Alles meer is meer dan ooit gericht op een sterk voorjaar, of dat dan in de klassiekers vorm moet krijgen of in de Giro. Een keuze van het verstand.