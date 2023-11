Opluchting: Paul Herygers ziet Wout van Aert enorm gevaar vermijden

Wout van Aert snoeit nog wat meer in zijn crossprogramma. Slechts acht tot tien crossen, maar dat is genoeg vindt Paul Herygers.

Wout van Aert duikt op 9 december in Essen voor het eerst het veld in. Daarna rijdt hij nog zeker zeven crossen, maar daar kunnen twee crossen bijkomen. Achter Zonhoven (7/01) en Benidorm (27/01) staan er immers nog vraagtekens.

Van Aert slaat dus dit jaar ook het BK veldrijden over en slaat dit jaar ook het WK in Tabor over. Van Aert wil zo weinig mogelijk risico's nemen met het oog op het wegseizoen, waar de Giro wellicht één van zijn hoofddoelen wordt.

Gevaren

Paul Herygers vindt het goed, maar is ook blij dat Van Aert het veldrijden niet helemaal achterwege laat. "Want Wout heeft de cross toch een beetje nodig, hij doet het zo enorm graag", zegt Herygers bij Sporza.

"Bovendien zit je anders met een enorm groot gat. Mocht hij de drastische keuze gemaakt hebben om dan niks te doen, had dat gevaar kunnen inhouden. Nu is er geen overdaad, wel een motivatieprikkel", stelt Herygers nog.