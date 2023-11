Sven Nys kiest éénmalig voor opvallende een carrièreswitch: "In nood helpt men zijn vrienden"

Sven Nys maakte dinsdag even een opvallend uitstapje. De ex-veldrijder presenteerde even op de radio.

Ex-veldrijder Sven Nys (47) verving dinsdagochtend presentatrice Anke Buckinx (43) tijdens de ochtendshow op JOE. Buckinx was ziek en dus belde Ornelis naar Sven Nys, die hij al sinds zijn veldritcarrière kent.

Nys heeft wel wat ervaring met radiomaken, tijdens de Tour de France is hij altijd minstens een week aanwezig als co-commentator bij Radio 1. Toen Ornelis hem belde om in te vallen, twijfelde Nys geen seconde om ja te zeggen.

"Ik vind radiomaken echt heel leuk. En in nood helpt men zijn vrienden, hé", zei Nys. Het was een eenmalig uitstapje voor de ex-veldrijder, want woensdagochtend was Nys niet vrij om zijn vriend Sven Ornelis bij te staan.