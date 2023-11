Uithaal naar UCI en een gelijkaardig plan als dat van Sven Nys voor Wereldbeker-crisis: "Dat is het probleem"

De uithalen naar de UCI zijn haast niet bij te houden, het Wereldbeker-concept heeft met een crisis te maken. Er zijn té veel manches, is de teneur in veldritland.

Zeker met ook nog al die wedstrijden voor de Superprestige en de X2O Trofee in het achterhoofd. "De Wereldbeker is niet enig, dat is het probleem", zegt Gert Vervoort van Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes aan Wielerkrant. "Een Wereldbeker moet iets speciaal zijn, iets om naar uit te kijken. De UCI verdiept het tot een criterium."

NYS EN VERVOORT PLEITEN VOOR 8 WERELDBEKERS

"Ze zullen minder Wereldbekers moeten organiseren en terug naar een achttal Wereldbekers gaan", roept de ploegleider op tot een gelijkaardige maatregel als die waar Sven Nys ook al voor pleitte. "En die kunnen absoluut in meerdere landen gereden worden, het hoeft niet telkens in België of Nederland door te gaan."

© photonews

"En de bondscoach moet de keuze maken op basis van de voorgaande wedstrijden wie naar de Wereldbeker mag, in plaats van dat de top 50 op de UCI-ranking de Wereldbeker rijdt", is Vervoort voorstander van nog een andere nieuwigheid. "Zo was het vroeger."

Tussen zijn commentaren door hoor je: vroeger was het beter. "Ik herinner mij dat er twintig jaar geleden een buitenlandse wedstrijd was. Dat heette toen geen Wereldbeker, maar maandenlang keek je daar naar uit, omdat je daar aan mee mocht doen. Nu loopt het veel te hard door mekaar. Er moet nu iets gebeuren."

SNEL OVERLEG MET UCI GEWENST

Geen tijd voor getalm. "De UCI en de ploegen moeten samen rond de tafel gaan zitten. Er moet een oplossing gevonden worden en er moet niet gewacht worden tot volgend jaar. We moeten hier redelijk snel over kunnen praten. Want qua reglementatie komt er ook nog dit en dat bij kijken eer dat allemaal hervormd kan worden."