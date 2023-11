Van Aert krijgt na controversiële beslissing steun van ex-wereldkampioen: "Voor mij een zaligheid, Wout heeft gelijk!"

Wout van Aert heeft een toch wel controversiële beslissing genomen. Tenminste, zo kan het in het veldritwereldje wel ervaren worden dat hij maximaal amper tien crossen gaat rijden. Al doet een eerste reactie van Paul Herygers het beste vermoeden.

De wereldkampioen veldrijden van 1994 laat zich bij Sporza uit over het vastleggen van een beperkt veldritprogramma door Van Aert. "Wout heeft gelijk! Uiteindelijk valt het ook nog mee, hé. Wout had zelfs nog drastischer kunnen snoeien."

Voor Herygers is het glas nog altijd halfvol. "Iedereen wist dat jongens als Van Aert op termijn andere keuzes zouden maken. Dat we hem misschien tóch nog 10 keer zullen zien, is voor mij een zaligheid. Want Wout heeft de cross toch een beetje nodig - hij doet het zo enorm graag. Bovendien zit je anders met een enorm groot gat."

MOTIVATIEPRIKKEL VOOR VAN AERT

De cross helemaal schrappen, dat zou voor hem zelf misschien nefast zijn. "Mocht hij de drastische keuze gemaakt hebben om dan niks te doen, had dat gevaren kunnen inhouden. Nu is er geen overdaad, wel een motivatieprikkel."