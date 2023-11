Voor één man is de keuze van Wout van Aert totaal geen verrassing: "Dat moet je aanvaarden, dat is verleden tijd"

In principe krijgen we dit niet te zien: Wout van Aert in de trui van Belgian Cycling op het WK. De keuze die Van Aert gemaakt heeft - een beperkt veldritprogramma rijden - doet uitschijnen dat er geen ruimte is voor WK-deelname.

Sven Vanthourenhout is niet van zijn stoel gevallen na het ontdekken van welke crossen die Van Aert deze winter rijdt. Nochtans was het laatste contact tussen renner en bondscoach even geleden. "De laatste weken heb ik Wout niet gehoord, maar die gesprekken hebben we in de zomer al gehad", zegt Vanthourenhout bij Sporza.

"Zijn programma is geen verrassing voor mij. Crossen is niet langer het hoofdberoep van toprenners zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock", moet Vanthourenhout concluderen. Een uitstapje naar de cross zit er nog wel in, maar echte doelen zijn daar niet meer te vinden.

"Dat Van der Poel en Van Aert keuzes maken, moet je aanvaarden." Dat kan niet anders aangezien er wel sprake is van verschillende doelstellingen in het wegwielrennen. "En alles rijden, lukt niet. Dat is verleden tijd."