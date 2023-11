Woeste Remco Evenepoel krijgt nog maar eens gelijk: "Ergste wat er de voorbije jaren is gebeurd"

De ploegentijdrit in de Ronde van Spanje was dit jaar een absolute ramp. In de regen en het donker moesten de renners zich wagen door de straten van Barcelona.

Soudal Quick-Step was de laatste ploeg die in Barcelona van het startpodium rolde voor de ploegentijdrit in de Vuelta. Maar door de hevige regenval was het veel eerder donker dan de organisatie had ingeschat, waardoor de renners bijna niets zagen.

Remco Evenepoel maakte zich na de ploegentijdrit dan ook bijzonder boos. "Dit was rijden op leven en dood. Je zag helemaal niks. Je zag ook de auto’s helemaal niet. Of dit onverantwoord was? Absoluut", zei Evenepoel toen bij HLN.

🚴🇪🇸 | Remco Evenepoel is woest op de Vuelta-organisatie! 🤬🤬 De laatste ploegen hadden flink last van de invallende duisternis! 🌘 #lavuelta23



Iljo Keisse, sinds dit jaar ploegleider bij Soudal Quick-Step, komt nog eens terug op dat moment. "De ploegentijdrit in de Ronde van Spanje, in het donker, was dit jaar gewoon de hel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dan heeft Keisse het niet alleen over de ploegentijdrit zelf, maar ook erna. "Renners die na de finish zonder licht vijf kilometer terug naar de bus moesten rijden, door een wereldstad als Barcelona. Dat is van het ergste wat er de voorbije jaren in het wielrennen is gebeurd."