Wout van Aert laat geen twijfel bestaan over eigen standpunt en duidt als hoofddoel voor 2024 niet de klassiekers aan

De klassiekers vormen nagenoeg elk jaar het hoofddoel van Wout van Aert op de weg. In 2024 liggen de kaarten anders, zo geeft hij aan.

Het is een opvallend antwoord dat Wout van Aert geeft in een interview met Mundo Ciclistico. Wanneer hem gevraagd wordt naar zijn hoofddoel voor 2024, reageert Van Aert klaar en duidelijk: "Voornamelijk de Ronde van Italië". Niet de voorjaarsklassiekers als Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix dus.

Het verhaal dat Van Aert voor een top 5 in het klassement naar de Giro zou gaan, doet nu al een hele tijd de ronde. Bij Jumbo-Visma willen ze het voorlopig niet bevestigen, maar met dit antwoord maakt Van Aert alleszins duidelijk wat zijn eigen mening is: hij wil graag naar de Giro.

© photonews

Het land Italië heeft sowieso een plekje in zijn hart. "Voor de sfeer, de gastronomie en de warmte en expressiviteit van de mensen." De vraag is nu alleen nog of ze bij zijn ploeg helemaal meegaan in dat verhaal. Dinsdag kondigde Van Aert nog zijn deelname aan een looptocht in Giro-maand mei aan, als zijn agenda het toelaat.