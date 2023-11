📷 Fabio Jakobsen krijgt opvallend shirt bij nieuwe ploeg door grote verandering

Het Nederlandse Team dsm-firmenich gaat vanaf 2024 door het leven als Team dsm-firmenich PostNL. En daar hoort ook een nieuw shirt bij.

Dsm-firmenich en PostNL zullen tot eind 2026 gelijkwaardige hoofdsponsors worden van het Nederlandse team. Daardoor groeit het budget van het Nederlandse team ook stevig. Dat zal nodig zijn, want het staat nu op de 17de plaats in de UCI-teamranking.

"Met PostNL verbinden we een prachtig merk aan ons team. Samen zetten we ons in voor successen en bouwen we aan een gezonde toekomst, zowel op als naast de fiets", zegt teammanager Iwan Spekenbrink over de deal.

Nieuw shirt

Bij de nieuwe sponsor hoort er ook een nieuw shirt, dat opvallend lichter is dan de vorige jaren. Sinds DSM in 2021 hoofdsponsor werd in plaats van Sunweb, was de kleur van het shirt zwart. In 2024 wordt er gekozen voor wit en blauw met de oranje accenten van PostNL.

Dit jaar reden er nog twee Belgen bij het Nederlandse team, maar Henri Vandenabeele en Harm Vanhoucke keren in 2024 allebei terug naar Lotto Dstny. Fabio Jakobsen wordt een van de uithangborden, hij komt over van Soudal Quick-Step.