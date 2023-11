Nog meer duidelijkheid: Jonas Vingegaard bevestigt nieuws over Wout van Aert

Jonas Vingegaard won dit jaar voor de tweede keer op rij de Tour de France. Maar volgt jaar moet hij het wellicht zonder twee van zijn helpers van dit jaar doen.

Jumbo-Visma domineerde de voorbije twee jaar de Tour de France en klopte zo de schijnbaar onverslaanbare Tadej Pogacar. Telkens met een geweldige prestatie van het team en zo kon Vingegaard twee keer zegevieren.

Maar in 2024 zal het team van Jumbo-Visma er wellicht anders uitzien in de Tour. Jonas Vingegaard zal naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen rekenen op zijn meesterknecht Wout van Aert, dat bevestigde Vingegaard zelf bij het Deense DK.

"Het grote doel van Wout (van Aert, red.) is volgend jaar waarschijnlijk de Giro, en daarna waarschijnlijk de Olympische Spelen. Het parcours in Parijs ligt hem heel goed, dat is misschien ook wel de reden dat hij de Tour de France niet wilde rijden." Dat Van Aert de Giro rijdt, lijkt dus als maar zekerder te zijn.

"Hij is één van de beste knechten die ik in de afgelopen drie jaar heb gehad", zegt de Deen. Maar Vingegaard vergeet ook Nathan Van Hooydonck niet, die gedwongen moest stoppen door hartproblemen.

"Nathan maakt een groot verschil op het vlakke, hij hield me daar altijd veilig. We zullen hen gaan missen, want ze zijn moeilijk te vervangen. Het zal spannend zijn om te zien wat het met de Tourploeg gaat doen. Nu nog vervangers halen, is een beetje laat."