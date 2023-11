Ploegleider Jumbo-Visma over Wout van Aert: "Voor dat soort dingen hebben we veel begrip"

Wout van Aert rijdt dit seizoen maar zo'n acht tot tien crossen. Zijn ploegleider Jan Boven legt uit waarom.

De voorbije jaren reed Wout van Aert telkens tussen de 10 en de 14 crossen per seizoen, dit jaar worden er dat wellicht maar acht. Opnieuw geen BK veldrijden, maar in februari laat Van Aert ook het WK veldrijden schieten.

Vorig jaar was namelijk een les voor Van Aert. Hij kwam volgens zijn ploegleider niet slecht uit zijn vorig seizoen, maar vertrok daarna wel meteen op hoogtestage richting de klassiekers. En zo was erg weinig rust voor Van Aert.

WK veldrijden

"Wout heeft nu twee zoontjes, en kindjes hebben hun papa af en toe nodig. En zelf wil hij natuurlijk ook een keer bij zijn gezin zijn. Wij hebben allemaal familie: voor dat soort dingen hebben we veel begrip", zegt ploegleider Jan Boven bij HLN.

Door het WK veldrijden in het Tsjechische Tabor te skippen, kan Van Aert thuis even de batterijen weer opladen voor hij aan de klassiekers begint. "In topsport gaat het om procentjes en deeltjes daarvan. Dit kan weer een beetje helpen."