Waar blijft Tom Pidcock? 'Met deze crossen onderhandelt de ex-wereldkampioen'

Tom Pidcock is de enige van de Grote Drie die zijn veldritprogramma nog niet bekend heeft gemaakt. De Brit onderhandelt wel met enkele crossen over zijn deelname.

Wout van Aert maakt op 9 december in Essen zijn rentree in het veld en rijdt in totaal zo'n acht crossen. Mathieu van der Poel is er twee weken later in Mol opnieuw bij en heeft 13 crossen op zijn programma.

Enkel over het programma van Tom Pidcock is er nog onduidelijkheid. Volgens Wielerflits onderhandelt Golazo momenteel met Pidcock over zijn deelname aan enkele crossen. Zij organiseren de crossen in Herentals (16/12), Namen (17/12), Mol (22/12), Zolder (27/12), Loenhout (29/12), Baal (01/01) en Koksijde (04/01).

Ook Herentals (16 december) zou een optie kunnen zijn voor Pidcock. Wout van Aert komt dit jaar niet aan de start in de cross in zijn thuisstad door een ploegstage. Pidcock zou zo de enige van de Grote Drie kunnen worden die er aan de start staat.

Vorig jaar hervatte Pidcock al op 19 november in Merksplas, de cross die komende zaterdag wordt gereden. In totaal reed hij toen 14 crossen en won in Kortrijk en Boom. Pidcock mocht toen wel in de regenboogtrui rijden.