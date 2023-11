Komt het nog goed? Chris Froome krijgt opnieuw staalharde kritiek van ploegbaas

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome beweerde dat zijn fietspositie bij Israel-Premier Tech de oorzaak is voor zijn rugproblemen en slechte prestaties van de voorbije jaren. Maar zijn baas weerlegt dat.

Chris Froome is sinds zijn zware valpartij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné in 2019 niet meer dezelfde. De Brit haalde nooit meer zijn niveau van voor die val en rijdt al jaren anoniem rond in het peloton.

Maar daar heeft Froome dus een verklaring voor gevonden. De Brit beweerde begin november dat de positie van zijn zadel enkele centimeters afwijkt ten opzichte van zijn fiets bij Team Sky.

"Eerst dacht ik dat het de leeftijd was. Maar toen begon ik me vragen te stellen bij mijn positie op de fiets en begon ik te vergelijken", zei Froome verrassend bij Cyclingnews.

Geen grote ronde

Maar Sylvain Adams, de ploegbaas van Israel-Premier Tech, gelooft het allemaal niet. "Klinkt het logisch dat iemand die zeven grote rondes heeft gewonnen, beweert dat zijn zadelpositie een centimeter afwijkt of wat hij dan ook zegt?", zegt hij bij Radio Cycling.

"Klinkt dat geloofwaardig voor iemand die niet eens op de laatste beklimmingen, maar op een van de eerste beklimmingen wordt gelost? We zijn heel genereus geweest om Chris te helpen, proberen om hem de best mogelijke uitrusting te geven, in de best mogelijke omstandigheden", stelt Adams.

Froome reed vorig jaar nog de Tour en de Vuelta, maar dit jaar reed hij geen enkele grote ronde. "Dat gebeurt alleen als hij bewijst dat hij een relevante kracht is. En dan hebben we het niet eens meer over het winnen van grote rondes, maar gewoon over een nuttige ploeggenoot zijn."