Niels Albert ziet de toekomst rooskleurig in: "Hier had nooit van durven dromen"

Niels Albert moest in 2014 gedwongen een punt zetten achter zijn carrière door hartproblemen. Sindsdien heeft hij een fietswinkel, die het uitstekend doet.

Niels Albert volgt het veldrijden nog altijd op de voet en zit wekelijks in de podcast LAMBERT & ALBERT. Daarnaast heeft hij ook nog een fietsenwinkel, de Niels Albert Bike Store in Tremelo. En die doet het uitstekend.

Albert heeft samen met zijn vrouw Valeska zo'n achttien mensen in dienst, aangevuld met wat stagiairs of flexi-jobbers. "We gaan normaal gezien binnenkort beginnen met de uitbreiding van de zaak. We hebben het huisje hiernaast kunnen kopen. Alles onder één dak. De toekomst ziet er mooi uit", zegt hij bij Primo.

Dankzij corona

"Zoveel jaar geleden had ik hier nooit van durven dromen", vervolgt Albert. "Ik dacht een fietsenwinkel te beginnen en als we dan met een man of vijf zouden zijn, zou dat goed zijn." Ondertussen is die droom flink overstegen.

Dat zijn fietsenzaak intussen zo groot is geworden, heeft Albert ook te danken aan corona. Heel wat mensen kochten toen namelijk een fiets. "De fietsenverkoop is toen echt gaan boomen. Mensen hebben het fietsen ontdekt en dat valt niet meer stil."