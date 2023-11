Primoz Roglic maakt grote doelen voor 2024 bekend bij nieuwe ploeg

Primoz Roglic voelt zich duidelijk in zijn nopjes bij zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe. De Sloveen maakte op een persconferentie in zijn thuisland zijn grote doelstellingen bekend.

Primoz Roglic zit duidelijk heel goed in zijn vel sinds zijn overstap naar BORA-hansgrohe. Hij zal er in tegenstelling tot zijn positie bij Jumbo Visma de grote man zijn. Met een dik salaris, dat maakt het ook al veel gemakkelijker.

De Tour de France wordt zijn grote doelstelling en die wil hij voorbereiden via de Ronde van Zwitserland, de enige WorldTour-rittenkoers die hij nog niet won. Ook de tijdrit op de Olympische Spelen is een groot doel, net als het WK.

Roglic voelt duidelijk een andere wind sinds zijn overstap naar de Duitse wielerploeg. “Ik heb al wel wat veranderingen gemerkt. Iedereen is zeer gemotiveerd en geeft alles om resultaat te halen. We zullen zien waar we staan als de races beginnen”, klinkt het bij RTV Slovenië.

“Ik heb het beste team van de wereld verlaten, maar vind het een bijzondere uitdaging om van deze ploeg op termijn ook weer de beste te maken. Ik heb het materiaal al getest en dat zag er goed uit. Maar pas als je tegen anderen rijdt, weet je hoe goed je echt bent.”