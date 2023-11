Smeekbede aan het adres van Wout van Aert: "Het is nog niet te laat"

Wout van Aert maakte deze week zijn crossprogramma bekend. Daarin voorziet hij normaal geen plekje voor het WK veldrijden.

Het WK veldrijden zal het dit seizoen enkel met Mathieu van der Poel moeten doen. Wout van Aert en ondertussen ook Thomas Pidcock geven forfait voor de strijd om de regenboogtrui.

Tot grote onvrede van wielerjournalist Thijs Zonneveld die in Algemeen Dagblad een smeekbede doet aan het adres van Wout van Aert om toch deel te nemen.

“Ik snap het Wout, echt, ik snap het. En ik weet ook wel dat je zjust niks moet. Maar wat moeten wij nou? Dat WK veldrijden is waar we de hele winter naartoe leven. Van cross naar cross, van duel naar duel, de opbouw naar die ene dag waarop jij en Mathieu met elkaar in de ring staan om de regenboogtrui”, klinkt het.

“Wat is een WK modderhappen zonder jou? Wie of wat is Mathieu zonder jou? Dat is Barça zonder Real, dat is Roger zonder Rafa, dat is Jimi zonder Hendrix, dat is Peppi zonder Kokki”, gaat hij verder.

Zonneveld wil er alles aan doen om Van Aert toch aan de start te krijgen in Tabor. “Je hebt het mooiste uurtje van de winter de nek omgedraaid. Eén troost. Het is nog niet te laat. Het is nog geen februari. Kom terug Wout, kom terug. De modder roept.”