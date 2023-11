Tien aanbiedingen(!), inclusief hele wielertop: waarom Belg gegeerd wild is (en wat hij moet doen)

De 20-jarige Cian Uijtdebroeks staat te boek als een van de grootste talenten in het peloton. Met zijn top-10 in de Vuelta van afgelopen jaar heeft hij aangetoond dat hij in de grote rondes zeker een aardig woordje kan meespreken met de top.

Cian Uijtdebroeks heeft een aantal knappe resultaten weten neer te zetten bij zijn team BORA-hansgrohe dit seizoen. Hij werd negende in de Ronde van Catalonië, zesde in de Ronde van Romandië, zevende in de Ronde van Zwitserland en achtste in de Vuelta a Espana. Vier keer top-10 in een rittenkoers, waaronder ook een grote ronde. Wie dat op zijn 20e al kan doen, die mag dromen van een grote toekomst. En dat hebben diverse ploegen ondertussen ook meer dan begrepen. © photonews Lidl-Trek, Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma zouden bij de ploegen zijn die hem willen aantrekken, maar zijn ploegmanager Ralph Denk is bij GCN zelfs nog formeler: "Er zijn tien ploegen die aanbiedingen hebben gelekt." Kopmanstatuut en Roglic Rest de vraag: wat gaan ze bij BORA-hansgrohe zelf doen? Zijn contract loopt af na het seizoen 2024. De ploeg wilde hem wel langer vastleggen, maar tot op heden is dat nog niet gelukt. "Onze zakken zijn ook niet zo diep als die van andere ploegen", beseft Denk. Met de komst van Primoz Roglic heeft hij sowieso geen statuut van kopman in de Tour de France dat op hem zit te wachten. De Giro of de Vuelta lijkt de logische keuze, bij zijn team zijn ze nog aan het nadenken wat ze gaan doen. © photonews Tenzij er deze winter al een vervroegd vertrek komt. Ook dat wordt voorlopig niet als ondenkbaar geacht binnen de ploeg. Rest de vraag: waarheen dan? Bij Jumbo-Visma of INEOS lijkt hij ook door andere talenten en toppers te worden tegengehouden in de zoektocht naar een kopmanschap. Ondertussen lijkt het ook intern niet helemaal te boteren. Hij viel zijn ploegmaat Vlasov af na de Vuelta, nadat die hem de zevende plek nog afsnoepte. En na de Chrono des Nations had hij kritiek op het materiaal waarmee hij moest rijden. Gesprekken Denk sprak over gesprekken met de renner en wil er mogelijk nog hebben, en verwees naar de weinig ervaring die Uijtdebroeks met de pers zou hebben. Maar net in zijn ontwapenende charme zit een deel van de kwaliteiten van de jonge Belg. Ook op dat gebied zou het niet meteen de beste zaak zijn als ze Uijtdebroeks aan banden zouden leggen. Mogelijk dat hij bij een andere ploeg wél helemaal zichzelf kan zijn, zijn gangen kan gaan én een kopmanschap kan opeisen. Als we de oefening maken naar zowel fianciële als sportieve verbetering én de kans om er zelf voor te gaan, dan lijkt Lidl-Trek misschien wel de grootste kanshebber.