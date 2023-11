UCI dreigt nog eens met harde maatregelen tegenover Nys en Van der Haar

Vorige zondag haalde UCI-voorzitter David Lappartient stevig uit naar de renners die bewust wedstrijden uit de Wereldbeker overslaan. En dat bleken geen loze woorden te zijn.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock stappen pas later in het seizoen in, daar had Lappartient nog wat begrip voor. Maar dat ook Thibau Nys bewust afhaakte voor de Wereldbeker in Dendermonde, was een doorn in het oog.

Ook Lars van der Haar zal nog wedstrijden in de Wereldbeker overslaan, hij slaat onder meer Dublin (26/11) en Val di Sole (10/12) over. Net als Nys doet Van der Haar dus niet mee voor het eindklassement van de Wereldbeker.

"Als een renner liever een nationale cross rijdt in plaats van een Wereldbeker, dan moet hij de volgende WB-crossen niet meer meerijden. En ook geen WK", klonk het zondag dreigend door UCI-voorzitter Lappartient.

Geen WK meer?

Vrijdag heeft de UCI een nieuw statement gelanceerd. "De UCI heeft besloten om na te denken over de deelname van atleten aan de manches van de Wereldbeker en andere evenementen van deze discipline op de internationale kalender”, klinkt het.

"We willen de samenhang van de grote evenementen garanderen. Het is essentieel voor de UCI om een evenwicht te verzekeren tussen de verschillende grote veldritten en de deelname van atleten aan deze wedstrijden."

Of dat betekent dat renners die wedstrijden in de Wereldbeker overslaan ook effectief worden uitgesloten van het wereldkampioenschap, moet in de toekomst nog duidelijk worden.