Laurens De Plus liet zich stevig gaan met ex-Tourwinnaar: "Mijn vriendin was beschaamd"

Het seizoen van Laurens De Plus eindigde in mineur met een zware val in de Vuelta. Maar toch genoot hij met volle teugen van de rust.

Op de eerste dag van de Vuelta viel De Plus zwaar in de ploegentijdrit, na amper een paar kilometer. De Plus blesseerde zich aan zijn heup en moest een hele tijd revalideren. Intussen zit hij wel alweer op de fiets.

Toch genoot De Plus ook na van zijn uitstekende seizoen. Vooral in de Giro kwam de Belg weer helemaal boven water. Hij werd zelf tiende in het eindklassement en hielp zijn ploegmaat Geraint Thomas aan de tweede plaats.

Feestje in Monaco

Thomas zelf gaf onlangs toe dat hij twaalf van de voorbije veertien dagen dronken was geweest. "Ik stuurde hem dat hij alle krantenkoppen haalde. Bij mij was het niet zo spectaculair. Ik deed een goede mix van sporten, relaxen en af en toe een drankje, allemaal binnen de grenzen van een normaal mens", zei De Plus bij Domestique.

Maar tijdens het feestje in Monaco met de Giro-ploeg vloog De Plus er toch stevig in. "Hij nam ons mee op een boottocht rond Monaco, waar we ook naar de club gingen", stelt De Plus nog.

"Ik tweette dat een paracetamol achteraf hard nodig was, want ik had veel hoofdpijn! We moesten direct daarna een vlucht nemen naar België. En het was op zijn zachtst gezegd een verschrikkelijke vlucht terug. Mijn vriendin keek beschaamd toe", gaf De Plus toe.