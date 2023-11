Michel Wuyts neemt het op voor Primoz Roglic: "Hij is helemaal niet zo"

Primoz Roglic trok de deur achter zich dicht bij Jumbo Visma. Hij kon niet meer leven met de rol die hij bij de Nederlandse wielerploeg had.

Van Jumbo Visma de overstap maken naar BORA-hansgrohe. Volgens analist Michel Wuyts zal de aanpassing niet zo groot zijn als iedereen wel denkt.

Manager Ralph Denk bij BORA-hansgrohe moet volgens Wuyts niet bepaald onderdoen voor zijn collega Richard Plugge over hoe de ploeg geleid wordt en welke verwachtingen er zijn van de renners, zeker naar het zich aan bepaalde regels houden.

“Roglic is bij de Duitsers met zijn gat in de boter gevallen”, zegt Michel Wuyts in zijn column in Het Laatste Nieuws.

Om over veel continuïteit te beschikken nam de Sloveen ook coach Marc Lamberts mee naar BORA-hansgrohe, nochtans ook de rechterhand van Wout van Aert.

“Dat Marc op zijn 62ste Van Aert achterlaat, zegt veel over Roglic' karakter. Primoz is heus niet zo ondankbaar als criticasters hem afschilderen. 'Sterker zal een atleet van 34 niet worden, oordeelt Lamberts, maar als we ten onder gaan zal het strijdend zijn.'”