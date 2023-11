Na de pech in 2023: Victor Campenaerts maakt zijn eerste doelen voor 2024 bekend

Victor Campenaerts toonde zich meer dan eens in 2023 in de aanval. In het voorjaar van 2024 richt hij zich opnieuw op de klassiekers.

Het voorjaar van 2023 viel grotendeels in het water voor Victor Campenaerts na een zware val in de Bredene Koksijde Classic in maart. Hij liep een breukje in wervelkolom op en kon pas drie maanden later in juni weer koersen.

Daarna toonde Campenaerts zich meteen door tweede te worden in het bergklassement van de Dauphiné. In de Tour werd zijn aanvalslust beloond met de Superstrijdlust en Campenaerts won ook nog de Druivenkoers en de tijdrit in de Ronde van Luxemburg.

Programma Campenaerts 2024

In 2024 richt Campenaerts zich opnieuw op de voorjaarsklassiekers, met de hoop om daar opnieuw te scoren. Bij Het Nieuwsblad onthult Campenaerts als zijn eerste koersen voor 2024. Beginnen doet hij dit jaar al voor de Omloop Het Nieuwsblad, in de Ruta del Sol.

"Daarna de Omloop dus en dan Parijs-Nice of de Tirreno Adriatico, afhankelijk van in welke wedstrijd de beste kansen liggen voor Arnaud. Daarna de E3 Saxo Bank Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen."