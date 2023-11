Sponsors trekken hun ogen open na eerste contact met enfant terrible dat Patrick Lefevere binnenhaalde

Patrick Lefevere verraste met zijn laatste aanwinst voor Soudal-QuickStep. Hij haalde het Italiaanse enfant terrible Gianni Moscon binnen.

Een echte bad boy binnen het peloton, zo is het traditionele beeld dat collega’s en wielerliefhebbers hebben over de Italiaanse wielrenner Gianni Moscon.

Het was dan ook overal en bij iedereen vreemd opkijken dat Patrick Lefevere hem als laatste versterking voor Soudal-QuickStep binnenhaalde.

Patrick Lefevere krijgt echter het voordeel van de twijfel in de keuze, want in het verleden slaagde hij er wel in om met dergelijke renners iets moois van verhaal neer te zetten.

“Ik heb het daar net nog met Patrick over gehad. Aan hem om dat te managen. Hij heeft een geschiedenis met moeilijke karakters”, zegt Ruben Desmet, CEO van sponsor QuickStep, in Het Nieuwsblad.

Al trok Desmet ook zijn ogen open toen hij een eerste keer met de Italiaan gesproken heeft. “Bovendien, ik heb daarnet even met Moscon gepraat. Jullie maken daar een moeilijk geval van, maar die jongen kwam heel sympathiek over.”

Voor Desmet is er één belangrijke lijn die getrokken wordt. “Wat ethiek betreft: wij trekken de lijn bij structureel dopinggebruik. Dan is het onmiddellijk gedaan. Dat staat zo in de contracten.”