Thomas De Gendt kondigt afscheid aan, maar: "Als ik echt kon kiezen..."

Thomas De Gendt (37) begint in 2024 aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media.

Thomas De Gendt begint in 2024 aan zijn 16de jaar als prof, zijn tiende bij de Lotto-ploeg. En het wordt dus ook zijn laatste. Hij heeft ook nog twee doelen in zijn laatste jaar, namelijk een zesde ritzege pakken in de Ronde van Catalonië en nog een tweede ritzege boeken in de Vuelta.

"Het is het juiste moment om te stoppen en aan het einde van mijn huidige contract ben ik 38. Dat is een mooie leeftijd om met pensioen te gaan. Als ik echt kon kiezen zou ik in 2025 stoppen in de Giro als ze finishen op de Stelvio, maar om eerlijk te zijn maak ik geen kans op een contract voor dat seizoen", zegt De Gendt bij GCN.

"Ik kan altijd van gedachten veranderen als ik weer de beste benen krijg. Dan zou ik het nog een jaar kunnen uitstellen, maar het is vrij definitief", stelt De Gendt. Naast die ritzege in Catalonië en de Vuelta heeft De Gendt nog een groter doel. "Ik wil vooral genieten van elke koers die ik in mijn laatste jaar zal rijden."

Wat De Gendt na zijn wielercarrière zal doen, weet hij nog niet. "Ik weet niet wat de toekomst biedt, dus ik accepteer vacatures voor 2025."