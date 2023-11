Victor Campenaerts in de clinch met Belgische wielerlegende: "Daar heb je niets aan"

Victor Campenaerts laat België de komende maanden achter zich. Hij huurt voor maanden een huisje in Spanje om van daaruit te trainen.

Geen Belgisch regenweer meer voor Victor Campenaerts om te trainen. Samen met zijn vriendin Nell trok hij op 1 november naar Spanje om daar te wonen en te trainen.

Iets wat de renner van Lotto Dstny zich helemaal niet beklaagd als hij het weer in België ziet. “Toen we hier begin november voor het eerst gingen fietsen, hadden we een korte broek aan getrokken, maar wel een onderlijfje en een shirt met lange mouwen. We zijn moeten terugdraaien om dat uit te doen want we hadden te warm”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Het is uitkijken of dat voor betere prestaties zal zorgen. Campenaerts gaat over trainer in de zon alvast in de clinch met een grote Belgische wielerlegende.

“Roger De Vlaeminck mag dan wel zeggen dat een echte Flandrien in de regen traint, maar er zijn alleen maar onderzoeken die aantonen dat warmteprikkels nuttig zijn. Kou lijden bij 5 graden, daar heb je niets aan”, is Campenaerts heel erg duidelijk.