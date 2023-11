Emotionele Ceylin Alvarado verklaart haar tranen na zege in Troyes

Ceylin Alvarado was voor de tweede week op rij de beste in de Wereldbeker. Voor de Nederlandse ex-wereldkampioene al de vierde overwinning op rij.

Zaterdag was Ceylin Alvarado de sterkte in de Superprestige van Merksplas, zondag was ze de beste in de Wereldbeker van Troyes. Ze moest eerst achtervolgen op Puck Pieterse, maar ging halfweg op en over de Nederlandse kampioene.

Alvarado boekte zo al haar vijfde zege op tien wedstrijden dit seizoen, maar wel de eerste tegen een van de grote kleppers, namelijk Puck Pieterse. Voor de ex-wereldkampioene was het dan ook een bijzonder emotionele zege, met ook veel tranen.

Bijzondere zege

"Ik ben hard moeten vallen om te zijn waar ik vandaag weer ben. En ik viel tijdens de koers ook nog eens hard", zei de Nederlandse in het flashinterview na de wedstrijd. "Ik wist dat Puck terug was en dat ze meteen sterk zou zijn en dus heb ik voor iedere meter en iedere seconde gevochten."

"Deze zege betekent veel voor mij, na een gevecht met Puck en ook nog eens als leidster van het wereldbekerklassement. Na de afgelopen jaren was dit mijn meest succesvolle maand van dit jaar", zei de Nederlandse nog.