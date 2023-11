Sven Nys kort en krachtig over Van der Poel: "Kunnen we gewoon niet ontkennen"

Door het afhaken van Wout van Aert en Tom Pidcock voor het WK veldrijden is Mathieu van der Poel nu al de uitgesproken topfavoriet voor Tabor. De Nederlander kan er zijn zesde wereldtitel pakken.

Begin februari kregen we een bijzonder spannend duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor de wereldtitel veldrijden in Hoogerheide. Van der Poel trok uiteindelijk in de sprint aan het langste eind en pakte zijn vijfde wereldtitel.

Geen heruitgave van dat duel in Tabor dus, waar Van Aert en ook Pidcock niet aan de start zullen staan. Van der Poel won altijd al als hij aan de start stond in Tabor en is dus de grote favoriet om opnieuw de regenboogtrui de veroveren.

Van der Poel wereldkampioen?

Want door de afwezigheid van Wout van Aert zal er geen uitgesproken kopman zijn bij de Belgen. En dat is niet per se een voordeel, stelt Sven Nys. "Als Van Aert en Van der Poel voelen dat ze elkaar er niet af krijgen, dan kunnen de anderen daarvan profiteren en langer in de koers zitten", zei hij zaterdag bij Sporza.

"Als Van der Poel natuurlijk zijn duivels ontbindt in het begin van de koers, dan wordt het gewoon heel moeilijk voor de andere jongens. En we kunnen niet ontkennen dat hij nog op een ander niveau zit. Maar ga er maar van uit dat Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout klaar zullen zijn om hem het vuur aan de schenen te leggen."