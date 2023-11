Belgisch bondscoach dient kritische columnist van antwoord: "Als hij het niet voor u heeft..."

De Zesdaagse van Gent zit er weer op voor dit jaar. Sommige renners gingen heel diep, al vindt niet iedereen het een sportieve meerwaarde.

Dat de renners wel degelijk sterke prestaties leveren om in het Kuipke werd meermaals bewezen. Tuur Dens brak tot vier keer toe het baanrecord op de 500 meter en ging zaterdag zo diep dat hij de afsluitende ploegkoers moest overslaan.

Ook de Nederlander Jan-Willem Van Schip was zondag helemaal naar de vaantjes na de laatste ploegkoers en sloeg de interviews over. Fabio Van Den Bossche, derde met Jules Hesters, haalde dan weer zijn hartslagrecord.

Maar columnist Hans Vandeweghe is niet overtuigd. De Zesdaagse is geen topsport, schreef hij in De Morgen. Het is voor hem een hospitality-happening en een kaskoe voor organisator Golazo. Ook vijfvoudig winnaar Kenny De Ketele werd door de mangel gehaald.

"Hij heeft zijn hele leven voor (Top)Sport Vlaanderen gereden. Tot zijn 36ste in een opleidingsploeg, dat was niet uit vrije wil maar omdat geen enkele andere wielerploeg hem ooit is komen halen", schreef Vandeweghe. Maar De Ketele werd in de ploegkoers wel wereldkampioen en drie keer Europees kampioen.

De Ketele, die nu Belgisch bondscoach is, reageerde ook. "Alweer een column van onze goede vriend en specialist ter zake Hans waarin mijn kwaliteiten worden toegelicht. Ervaring leert me dat als Hans het niet voor u heeft… Dadde goe bezig zijt! #schrijvenkaniedereen #doehetzelfeens."