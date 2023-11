Christoph Roodhooft waarschuwt de concurrentie: "Dit is een signaal"

De Nederlandse Ceylin Alvarado lijkt er weer helemaal te staan. Na haar vier zeges op rij lijkt ze de komende weken een hoofdrol te spelen in het veld.

Fem van Empel en Puck Pieterse namen de voorbije weken een pauze en daar profiteerde Ceylin Alvarado van. De Nederlandse boekte in Niel, Dendermonde, Merksplas en Troyes een vier op vier. Al was Pieterse er in Troyes wel weer bij.

Maar Alvarado won toch en dat zorgde voor bijzonder veel emoties. Dat ze een wereldtopper als Pieterse kon kloppen deed haar bijzonder veel deugd. Na haar wereldtitel in 2020 liep het zeker in het seizoen 2021-2022 een stuk minder.

Van Empel en Pieterse

"Na die titel waren de verwachtingen hoog en die heeft ze grotendeels ingelost, maar door de opmars van Van Empel en Pieterse leek het alsof Ceylin op een zijspoor was geraakt", zegt ploegbaas Christoph Roodhooft bij Sporza.

Maar Troyes zal nu niet meteen een omslagpunt zijn. Van Empel en Pieterse hebben nog altijd meer kwaliteit volgens Roodhooft. "Maar dat wil niet zeggen dat Ceylin hen niet het vuur aan de schenen kan leggen."

Van Empel en Pieterse zullen dus rekening moeten houden met Alvarado. "Dit is een signaal, want tegen Alvarado met deze instelling en conditie moet je als concurrente 100 procent zijn."