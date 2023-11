Een jaar na de wereldtitel: Shari Bossuyt vreest voor haar toekomst

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt pakten op het WK baanwielrennen vorig jaar de wereldtitel. Maar een jaar later ziet de wereld er helemaal anders uit.

Door hun wereldtitel in de ploegkoers werden Kopecky en Bossuyt meteen ook een van de topfavorieten voor de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Maar Bossuyt testte in maart positief op letrozole metabolite en staat sinds juni aan de kant.

Door de schorsing van twee jaar die Toon Aerts kreeg voor een positieve test op hetzelfde product ziet de toekomst er voor Bossuyt dan ook niet rooskleurig uit. "Geen idee of ik nog een kans maak om naar de Olympische Spelen te kunnen", zegt ze bij Sportweekend. "Ik geloof er eigenlijk niet meer in."

Niet alleen de droom van Shari Bossuyt op Olympisch goud mag zo goed als zeker de vuilbak in, ook Lotte Kopecky mist wellicht een unieke kans. Zij wordt in Parijs wellicht gekoppeld aan de jonge Katrijn De Clercq (21)

"Het was een zware domper voor mij en voor Lotte. Ik heb geen schuldgevoel, maar het is toch ook een droom van haar die aan de kant wordt geschoven", zegt Bossuyt nog.