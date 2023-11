Eli Iserbyt voelt het al een beetje: "Het hoort er natuurlijk bij"

Terwijl bijna alle crossers al eens een wedstrijd links lieten liggen, blijft Eli Iserbyt maar voortploeteren. Zijn teller staat al op twaalf wedstrijden.

Eli Iserbyt presteerde dit weekend alweer uitstekend met een tweede plaats in Merksplas en een overwinning in Troyes. En Iserbyt presteert altijd heel constant, in zijn twaalf crossen dit seizoen stond hij tien keer op het podium.

Terwijl onder meer Van der Haar en Nieuwenhuis de Wereldbeker in Dublin overslaan, blijft Iserbyt wel gewoon doorgaan. Met zijn ambitie om de drie klassementen te winnen, kan Iserbyt ook eigenlijk niet anders.

Maar na bijna twee maanden cross begint Iserbyt wel de vermoeidheid te voelen. "Pfff… Een klein beetje", zei Iserbyt bij Wielerflits. "Maar goed. Het hoort er natuurlijk bij. Iedereen heeft al veel wedstrijden gereden, dus op zich klagen we niet."

Naast Iserbyt heeft ook Gerben Kuypers al twaalf wedstrijden op zijn teller staan. Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis reden al elf crossen, maar slaan dit weekend dus al een paar crossen over.