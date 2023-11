'Twee Belgen maken de overstap naar WorldTour-team, met vijf Belgen in totaal'

Hoeveel Belgen rijden er in 2024 voor het Franse AG2R-Citroën? Zelfs na het pensioen van Greg van Avermaet zijn er dat wellicht vijf.

Dit jaar reden er vier Belgen voor de Franse WorldTour-ploeg, nl. Greg Van Avermaet, Stan Dewulf en de broers Olivier en Lawrence Naesen. Van Avermaet is op pensioen gegaan, Lawrence Naesen heeft (nog) geen nieuw contract gekregen.

Toch lijken er voor 2024 drie nieuwe Belgen bij te komen. De komst van Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) hangt al een hele tijd in de lucht, maar is nog altijd niet officieel. Volgens HLN komen daar ook nog Gianluca Pollefliet (Lotto Dstny) en Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise).

Decathlon

Pollefliet (21) was de afgelopen week nog actief op de Zesdaagse van Gent en won dit jaar de Omloop Het Nieuwsblad en de Memorial Philippe Van Coningsloo bij de beloften. Op het EK was hij de beste Belg op de elfde plaats.

Sander De Pestel (25) stapte in 2020 over van Lotto-Soudal U23. Dit jaar had hij zijn beste seizoen met onder meer een zesde plaats in de Antwerp Port Epic, een tiende in Dwars door het Hageland en een tiende plaats in de Ronde van Limburg.

Een officiële bevestiging van de transfers van de Belgen komt er op 27 november. Dan kondigt de Franse ploeg ook zijn nieuwe hoofdsponsor aan, wat wellicht Decathlon wordt.